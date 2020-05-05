Чим корисна вівсянка, та чому не можна її вживати щодня

Новини України:Вівсянку на сніданок більшість звикли їсти через те, що це найшвидший спосіб наситити і поповнити організм енергією після ранкового пробудження.

Ця крупа багата вуглеводами, а значить, що після вівсянки, а ще і з фруктами, медом і горіхами, ви тривалий час не відчуєте голод. Чи можна снідати вівсяною кашею щоранку, і кому ця крупа протипоказана? За словами медиків, вівсяна каша може викликати алергічну реакцію за рахунок накопичення в організмі фітинової кислоти. До того ж, не будь-яка вівсянка корисна, розповімо чому.

Користь вівсянки для здоров’я

У вівсяній крупі міститься велика кількість вітамінів і корисних мікроелементів, які позитивно впливають на стан шкіра. За допомогою вівсянки лікують екземи і дерматити. Цинк у складі цієї крупи очищає шкіру від токсинів, а також розкриває пори; залізо оновлює і зволожує, а марганець усуває набряки і запалення, прискорює загоєння ран, опіків і мікротравм.

Вівсянка – багате джерело білка, який допомагає швидше нарощувати м’язову масу, а також антиоксидантів, які знижують рівень вмісту цукру в крові за рахунок бета-глюканів. Разом з вітаміном С дія антиоксидантів ще більше посилюється, тому разом з вівсянкою на сніданок буде корисно випити склянку апельсинового соку. У ті дні, коли у вас тренування, обов’язково з’їдайте порцію вівсяної каші з будь-якими добавками за смаком.

Вживання вівсянки покращує обмін речовин, а значить ця крупа сприяє схудненню. Поснідавши вівсяною кашею, ви будете довго насиченими і менше з’їсте протягом дня, так як вона вважається джерелом повільних вуглеводів. Тому включіть цю крупу в склад своєї дієти.

Лінолева кислота та розчинна клітковина у складі вівса знижують рівень “поганого” холестерину в крові, захищають організм від атеросклерозу та інсульту.

Яка вівсянка корисна

Якщо ви дійсно хочете принести користь своєму організму, тоді вживайте тільки цільнозернову вівсяну крупу, або пластівці грубого помелу, зварені на воді або молоці. Всі швидкорозчинні аналоги вівсянки містять велику кількість цукру, добавок і підсилювачів смаку, шкідливих для організму. Медики рекомендують добре розварювати і протирати вівсяну крупу перед приготуванням, оскільки грубі харчові волокна можуть нашкодити слизовій шлунка.

Рекомендується вживати вівсянку на сніданок разом з іншими білковими стравами — омлетами, сирниками, сиром.

Чому не рекомендується їсти вівсянку щодня

Медики рекомендують вживати від 25 до 35 г клітковини на день для підтримки хорошого травлення. В одній порції вівсянки міститься 1/5 від цієї норми. Не обов’язково щодня їсти вівсянку, адже повно інших джерел клітковини, які краще чергувати.

Вівсянка містить фітинову кислоту, яка, накопичуючись в організмі, вимиває кальцій з кісток. Людям з остеопорозом потрібно бути обережними з цією кашею.

Тим, у кого діагностовано непереносимість глютену, від вівсянки потрібно відмовитися. Вітаміни, що містяться в крупі, у них просто не будуть засвоюватися, а в результаті ще можуть початися побічні реакції — підвищене газоутворення, запори або діарея.

Якщо кожен день їсти вівсянку на молоці, та ще й з цукром та іншими добавками, тоді ви точно не схуднете, а навпаки наберете зайву вагу. Тому не спокушайтеся, що вівсянка – це дієтичний продукт. Це в першу чергу джерело вуглеводів, кількість яких протягом для потрібно регулювати.