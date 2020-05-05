В Україні збільшилася кількість випадків безсимптомного перебігу коронавірусу

Новини України:Це підвищує загрозу поширення СOVID-19 на території нашої держави.

Міністерство охорони здоров’я фіксує збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу СOVID-19 в Україні.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це йшлося на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу під головуванням президента України Володимира Зеленського.

«Міністерство охорони здоров’я фіксує збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу хвороби, що підвищує загрозу поширення СOVID-19», - йдеться у повідомленні.

Тому, як зазначають в Офісі президента, в Україні потрібно дотримуватися обмежувальних заходів і надалі.

Зазначається, що спалах коронавірусу зафіксовано й на Одещині, яка знову перебуває серед лідерів за кількістю нових інфікованих.

Як повідомляв УНІАН, в Україні станом на ранок 5 травня зареєстровано 12 тис. 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за минулу добу - 366 нових випадків захворювання.