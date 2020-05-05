За період карантину в Україні зафіксували 166 тисяч безробітних

Новини України:Від початку карантину надана допомога по безробіттю в розмірі майже 2,3 млрд грн.

Державний центр зайнятості з початку карантину зареєстрував 166 тисяч нових безробітних людей. Про це на брифінгу у вівторок розповіла заступник директора Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

“На період карантину, тобто з 12 березня, у нас зареєстровано нових 166 тисяч безробітних людей. Лідерами по областях є, звичайно, великі області. Це Дніпропетровська, Харківська і Львівська області”, — сказала Жовтяк.

“Це приблизно на 40% більше ніж допомога в минулому році”, — додала вона.

Як повідомлялося, у травні рівень безробіття в Україні зріс на 48%, порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Кількість безробітних зросла до 456,8 тис. осіб.