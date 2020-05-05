У Міноборони показали, як роблять тести на коронавірус військові медики

Новини України:У військових медиків регіону достатньо ресурсів, аби виконувати своє завдання.

Міністерство оборони України показало, як ПЛР-лабораторія військових медиків робить тестування на наявність коронавірусу методом полімеразної ланцюгової реакції. Відео Військового телебачення України оприлюднене на сайті Міноборони.

Так, зазначається, що Військово-медичний клінічний центр Західного регіону активно залучається до боротьби з COVID-19. ПЛР-лабораторія центру робить тестування на наявність коронавірусу методом полімеразної ланцюгової реакції. Військові медики співпрацюють з цивільними колегами з Львівського обласного лабораторного центру, які надають для тестування проби біоматеріалу.