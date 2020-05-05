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Вівторок, 05.05.2020
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МАУ здійснить чартерні рейси із заробітчанами до чотирьох країн

МАУ здійснить чартерні рейси із заробітчанами до чотирьох країн
17:14 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" отримала замовлення на здійснення чартерних перевезень громадян нашої країни до Німеччини, Великої Британії, Фінляндії, Швеції та Польщі.

"Наразі МАУ отримала замовлення на здійснення чартерних перевезень до Німеччини, Великої Британії, Фінляндії, Швеції, Польщі. Раніше вже виконані аналогічні рейси до Гельсінкі та Лондону", - про це повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

"Напрацьовано чіткий і прозорий механізм перевезення громадян України за кордон. До обов’язкових умов подорожі належать: наявність трудової візи, контракту строком від трьох місяців і медичної страховки, в тому числі на випадок COVID-19. До перевезення приймаються лише офіційно працевлаштовані громадяни, виїзд яких за кордон не є епідеміологічним ризиком", - зазначили в авіакомпанії.

Там також підкреслили, що сприяння процесу виїзду українців за кордон на сезонні роботи максимальної організованості з боку влади є надзвичайно важливим для МАУ. Нині перевізник має єдиний канал, через який може у стислі терміни отримати достовірну інформацію щодо виконання кожного окремого спеціального рейсу або кожного окремого пасажира.

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Як повідомлялося, станом на 5 травня у світі число випадків коронавірусу перевищило 3,6 млн. Померли 252 420 піцієнтів, одужали більше 1,2 млн.

В Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків. Загалом з початку пандемії одужали 1875 осіб, 316 людей померли.

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МАУ, Чартер, Заробитчани, Літак.
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