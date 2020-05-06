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Сьогодні прибуде з Китаю черговий гуманітарний вантаж

Сьогодні прибуде з Китаю черговий гуманітарний вантаж
07:11 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Новини України:Український літак Ан-225 "Мрія" у середу, 6 травня прибуде в Україну з гуманітарним вантажем із Китаю.

Про це повідомляє НАК "Нафтогаз України" у Facebook.

"Завтра, 6 травня, зустрічаємо літак Ан-225 "Мрія" з гуманітарним вантажем з КНР", - ідеться в повідомленні.

У компанії додали, що на борту літака будуть і засоби захисту та медичне обладнання, яке Нафтогаз придбав для передачі медзакладам України.

Зазначається, що прибуття літака транслюватиметься наживо.

Як повідомлялося, 23 квітня в Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем. Літак у Києві зустрічали Президент Володимир Зеленський, міністр інфраструктури Владислав Криклій, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші чиновники. Загалом "Мрія" привезла 103 тонни медичного вантажу.

Пізніше ЗМІ поширили інформацію, що народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та депутатам ВР з пропозицією купувати медичні товари протиепідемічного призначення у його компанії "Епіцентр К". У своїх листах він вказав, що ці товари доставлені в Україну літаком "Мрія".

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Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко 4 травня заявив, що привезений у квітні літаком "Мрія" медичний вантаж був оплачений компанією "Епіцентр", Президент Володимир Зеленський зустрічав його, бо літак є гордістю України, а частина вантажу передавалася до лікарень.

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Все по темі:

Китай, Карантин, Ан-225 "Мрия", Україна, Допомога, Коронавірус, Гуманітарний вантаж.
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