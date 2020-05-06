Скачать
Середа, 06.05.2020
Коронавірус міг потрапити до Швеції ще в листопаді минулого року
Коронавірус міг потрапити до Швеції ще в листопаді минулого року
МАУ здійснить чартерні рейси із заробітчанами до чотирьох країн
МАУ здійснить чартерні рейси із заробітчанами до чотирьох країн
Тайсон назвав Джошуа "плюшевою дитиною"
Тайсон назвав Джошуа "плюшевою дитиною"
На Вінниччині - вже понад 450 інфікованих Covid-19
На Вінниччині - вже понад 450 інфікованих Covid-19

Розкрадання в "Охматдиті" на 30 мільйонів: НАБУ оголосило три підозри

Розкрадання в "Охматдиті" на 30 мільйонів: НАБУ оголосило три підозри
01:33 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили трьом особам підозру у завданні 30 млн грн збитків під час постачання обладнання для нового корпусу лікарні "Охматдит".

"5 травня 2020 року НАБУ і САП повідомили трьом особам про підозру у завданні 30 млн грн збитків державі – ці кошти мали піти на будівництво нового корпусу лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", - про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Як зазначили у НАБУ, йдеться про колишнього директора державного підприємства-замовника будівництва "Укрмедпроектбуд", керівника приватного підприємства-генпідрядника, а також очільника підприємства-зберігача обладнання, яке мало використовуватися для облаштування лікарні.

Дії екскерівника «Укрмедпроектбуду» кваліфіковані за ч.2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою - ред..), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем – ред.), ч.1 ст.366 (службове підроблення – ред.) Кримінального кодексу України. Керівникам приватних компаній інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

МАУ здійснить чартерні рейси із заробітчанами до чотирьох країн

"Оскільки місцеперебування керівника підприємства-зберігача наразі не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст.135, ст.278 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення його в розшук", - зазначили у НАБУ.

Як встановило слідство, у 2013 році підозрювані у змові фактично сфабрикували документи, які нібито підтверджували постачання інженерного та технічного обладнання для нового корпусу лікарні "Охматдит".

"Насправді ж ніякого постачання не відбулось і на зберігання його не передавали. Однак кошти за поставлене виключно "на папері" обладнання підприємство-генпідрядник отримав. Внаслідок таких дій державним інтересам завдано шкоди, розмір якої перевищує 30 млн грн", - підкреслили в НАБУ.

Детективи розпочали розслідування вказаних фактів у вересні 2017 року після одержання матеріалів від Національної поліції України.

Відповідна постанова про закріплення підслідності за Національним бюро винесена Генеральним прокурором у серпні 2017 року.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

НАБУ, Охматдит, Підозра, Крадіжка.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Додаток "Дія" встановили вже понад три мільйони українців
02 Коронавірус міг потрапити до Швеції ще в листопаді минулого року
03 Держбюджет України пішов у мінус майже на 24 мільярди гривень
04 Баварія може орендувати Перішича ще на рік
05 Бойовики шість разів порушили режим тиші
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Українські аграрії завершили посів ранніх ярих культур
Українські аграрії завершили посів ранніх ярих культур
Чернишов у Вінниці проінспектував об’єкти, які будуються в межах проєкту
Чернишов у Вінниці проінспектував об’єкти, які будуються в межах проєкту
Бойовики шість разів порушили режим тиші
Бойовики шість разів порушили режим тиші
Кременчуцьку лікарню закривають до стабілізації ситуації з коронавірусом
Кременчуцьку лікарню закривають до стабілізації ситуації з коронавірусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся