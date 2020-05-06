День Юрія: історія і традиції свята

Новини України:Цього дня церква згадує святого Георгія Побідоносця, який відкрито оголосив себе християнином, за що був катований.

Хто такий Георгій Побідоносець

Щороку 6 травня християни всього світу вшановують святого великомученика Юрія або Георгія Побідоносця. У народі цей день ще називають Юріїв.

Георгій був сином багатих і благочестивих батьків, які виховали його у християнській вірі. Народився він у місті Бейруті біля підніжжя Ліванських гір.

Перебуваючи на військовій службі, він виділявся розумом, мужністю і фізичною силою. Тому зрештою Георгій став найкращим полководцем при дворі римського імператора Діоклетіана.

Після того, як у країні почалися гоніння на віруючих, він не міг мовчати та заявив уголос, що є християнином. Відчуваючи, що попереду на нього чекають тортури, Георгій роздав біднякам усе своє чимале майно, яке отримав у спадок від батьків.

Він помер, мужньо переносячи катування й прославляючи при цьому Господа. Пізніше його було зараховано до лику великомучеників як безстрашно потерпілого за християнську віру. А Побідоносцем Георгія стали називати за те, що в тортурах він проявив непереможну волю, а згодом неодноразово допомагав воїнам-християнам.

Одним із найвідоміших посмертних чудес святого Георгія є вбивство списом змія (дракона), який спустошував землю одного язичницького царя в Бейруті. За переказами, місцеві жителі мусили віддавати на поталу цьому змію своїх дітей. Георгій Побідоносець урятував їх, з’явившись на коні й проткнувши змія списом. Така поява святого сприяла наверненню місцевих жителів у християнство.

У народі вважали, що в Юр’єв день остаточно приходить весна й можна починати польові роботи. Традиційно християни звертаються до святого Георгія з молитвами і просять його про врожай, про захист від бід і негоди.

Цього дня особливо шанували пастухів, які вважалися головними помічниками святого Юрія – пригощали їх смаколиками, дарували подарунки та гроші.

У народі вірили, що роса на Юр’єв день має цілющу силу, тому її потрібно зібрати та вмитися, щоб бути здоровим і красивим.

У день святого Георгія в жодному разі не можна ображати домашніх тварин, адже він – їхній захисник і покровитель.

Не можна на Юрія лаятися та кричати, а то грозою вб’є. Також не дозволялося жінкам цього дня розчісувати й стригти волосся.

Якщо на Юрія тепло, то літо не за горами;

Сильний дощ йде – багато трави виросте;

Тепла ніч – до хорошого урожаю хліба;

З Юрія – хороводи, з Дмитра – вечорниці;

Якщо лист на березі великий, то і врожаю чекай доброго;

Південний вітер – до багатого врожаю, північний – до ранніх заморозків восени.