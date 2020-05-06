МОЗ повідомляє: зафіксовано 13184 випадки коронавірусної хвороби в Україні

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 6 травня в Україні 13184 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 327 летальних, 2097 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 487 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 472 випадки;
Волинська область — 359 випадків;
Дніпропетровська область — 568 випадків;
Донецька область — 85 випадків;
Житомирська область — 456 випадків;
Закарпатська область — 572 випадки;
Запорізька область — 298 випадків;
Івано-Франківська область — 1037 випадків;
Кіровоградська область — 402 випадки;
м. Київ — 1651 випадок;
Київська область — 891 випадок;
Львівська область — 553 випадки;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 165 випадків;
Одеська область — 505 випадків;
Полтавська область — 232 випадки;
Рівненська область — 787 випадків;
Сумська область — 130 випадків;
Тернопільська область — 935 випадків;
Харківська область — 403 випадки;
Херсонська область — 143 випадки;
Хмельницька область — 134 випадки;
Чернівецька область — 1985 випадків;
Черкаська область — 314 випадків;
Чернігівська область — 65 випадків.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 травня 2020 року до Центру надійшло 1411 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 34722 повідомлення про підозру на COVID-19.