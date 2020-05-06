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Середа, 06.05.2020
МОЗ повідомляє: зафіксовано 13184 випадки коронавірусної хвороби в Україні
МОЗ повідомляє: зафіксовано 13184 випадки коронавірусної хвороби в Україні
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МОЗ повідомляє: зафіксовано 13184 випадки коронавірусної хвороби в Україні

МОЗ повідомляє: зафіксовано 13184 випадки коронавірусної хвороби в Україні
09:41 Сьогодні Телеграф Telegram-канал МОЗ Фото: Twitter

Новини України:Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 6 травня в Україні 13184 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 327 летальних, 2097 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 487 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 472 випадки;
Волинська область — 359 випадків;
Дніпропетровська область — 568 випадків;
Донецька область — 85 випадків;
Житомирська область — 456 випадків;
Закарпатська область — 572 випадки;
Запорізька область — 298 випадків;
Івано-Франківська область — 1037 випадків;
Кіровоградська область — 402 випадки;
м. Київ — 1651 випадок;


Київська область — 891 випадок;
Львівська область — 553 випадки;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 165 випадків;
Одеська область — 505 випадків;
Полтавська область — 232 випадки;
Рівненська область — 787 випадків;
Сумська область — 130 випадків;
Тернопільська область — 935 випадків;
Харківська область — 403 випадки;
Херсонська область — 143 випадки;
Хмельницька область — 134 випадки;
Чернівецька область — 1985 випадків;
Черкаська область — 314 випадків;
Чернігівська область — 65 випадків.

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Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 травня 2020 року до Центру надійшло 1411 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 34722 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Все по темі:

МОЗ, Статистика, Україна, Регіони, Covid-19, Інфіковані, Коронавірусна хвороба.
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