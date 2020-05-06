Олена Зеленська ініціювала велику онлайн-розмову з українцями

Новини України:Дружина Президента України Олена Зеленська ініціювала велику розмову з українцями про безбар’єрність у формі онлайн-опитування, яке триватиме два місяці.

«Під час карантину мільйони людей отримали досвід повної або часткової ізоляції. Ми всі відчули бар’єри. По суті, навіть не усвідомлюючи цього, ми всі одночасно взяли участь у соціальному експерименті – як у нашому суспільстві, у наших містах і селах жити людям з обмеженою мобільністю, ментальними та фізичними відмінностями. Для більшості з нас це – не назавжди. Але поруч є люди, для яких ці бар’єри не зникнуть ніколи”, - про це повідомляє пресслужба глави держави.

Вона акцентувала, що сотні тисяч українців постійно живуть за бар’єрами, які зараз відчули всі. Тому мета проєкту – зрозуміти, з якими саме бар’єрами найчастіше стикаються українці.

Для цього на сайті www.bf.gov.ua стартувало всеукраїнське онлайн-опитування, яке триватиме два місяці.

Опитувальник містить сім важливих запитань, що стосуються фізичних і психологічних бар’єрів, а також бар’єрів, пов’язаних з культурними та віковими особливостями. Відповіді українців допоможуть визначити, які саме бар’єри вони вважають найбільшими, а в подальшому – розробити план дій для їхнього усунення.

«Будь-які бар’єри можна прибрати або зсунути, але спочатку їх треба усвідомити», – впевнена дружина Президента.

Партнерами проєкту виступили Міністерство цифрової трансформації та Міністерство соціальної політики України.