Коронавірус у світі: найважливіше за 6 травня

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Коронавірус у світі - статистика

У світі триває боротьба з пандемією коронавірусу. В Україні число інфікованих продовжує зростати щодня. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Станом на ранок середи, 6 травня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі перевищує 257 тисяч осіб. При цьому, кількість людей, які вилікувалися від COVID-19, наближається до 1,2 мільйона.

Усього від початку пандемії зафіксовано 3 662 691 випадок захворювання на COVID-19.

Очолюють трійку найбільш уражених пандемією коронавірусу країн США – там виявлено 1 204 351 інфікованого. На другому місці перебуває Іспанія (219 329), на третьому - Італія (213 013).

В Україні станом на ранок 6 травня зафіксовано13184 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 327 летальних, 2097 пацієнтів одужали.

Таким чином, за добу зафіксовано 487 нових випадків коронавірусу - саме у стількох українців 5 травня підтвердили COVID-19.

"Лідерами" за кількістю хворих є Чернівецька область (1985 випадків), місто Київ (1651 випадок), а також Івано-Франківська область (1037 випадків).

Станом на ранок 6 травня 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 1411 повідомлень про підозру на COVID-19.

У провінції Хубей, яка стала епіцентром поширення коронавірусу в Китаї, відновлюють навчальний процес у школах. Зокрема, вперше від початку пандемії відновили навчання школи у місті Ухань.

Зазначимо, що за минулу добу материковий Китай зафіксував два нових випадки зараження коронавірусною інфекцією. Хворі нещодавно прибули з-за кордону.

Тим часом, американська компанія Disney Parks, Experiences and Products має намір відновити роботу шанхайського тематичного парку Діснейленд після того, як Китай зумів подолати пік епідемії коронавірусу.

Низка європейських країн вже в поточному місяці планують поступове відновлення авіасполучення - почнуть з внутрішніх рейсів. Зокрема, мова йде про Австрію, Чехію, Грецію, Німеччину, Латвію та Польщу.

Утім, процедура авіаперевезень зміниться. Зокрема, планується зменшити взаємодію пасажирів і персоналу. Через посилені заходи безпеки, такі, як тримання дистанції, вимірювання температури, дезінфекція, подовжиться час проходження контролю, тож, імовірно, пасажирам доведеться приїжджати мінімум за чотири години до рейсу. Зміниться все і в салоні літака.

Про те, що галузь авіаперевезень вже не буде такою, як колись, каже і голова МЗС України Дмитро Кулеба. За його словами, влітку в Україні може відновитися внутрішнє авіасполучення, а міжнародне залежить не тільки від нас.

Тим часом, третій за величиною в світі круїзний оператор Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, висловив сумнів з приводу здатності продовжувати свій бізнес у зв'язку з впливом пандемії коронавірусу.