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В Україні коронавірус підтвердили у 881 дитини

В Україні коронавірус підтвердили у 881 дитини
16:55 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:В Україні у 881 дитини підтвердилося коронавірусне захворювання COVID-19.

"Загалом в Україні 881 дитина із підтвердженим COVID-19. З цієї кількості 137 дітей одужали", - про це повідомляє Центр громадського здоров'я України у Facebook.

Зазначається, що троє дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19 мають діабет, одна дитина — захворювання печінки. У двох інфікованих дітей імунодефіцити, у п’ятьох — серцево-судинні захворювання. Шестеро хворих мають хронічні захворювання легень, семеро — хронічні неврологічні чи нейром'язові захворювання.

Як повідомляють у ЦГЗ, десятеро дітей перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Одна дитина — на штучній вентиляції легень. Ще одна дитина перебуває на екстракорпоральній мембранній оксигенації (метод насичення крові киснем під час важкої гострої дихальної недостатності).

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Зазначається, що найбільше дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19 у віковій групі 10—14 років — 211. Одужала 31 дитина.

Найбільше дітей із підтвердженим COVID-19 у Чернівецькій області — 177, з них одужало 29; у Києві — 102, одужало 2; у Київській області — 86, одужало 5; у Рівненській області — 55, одужало 2;у Тернопільській області — 61, одужало 12.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 487 за добу.

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Все по темі:

Україна, Діти, Хвороба, Коронавірус.
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