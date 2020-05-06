Комітет Ради підтримав "коронавірусну" амністію для засуджених

Новини України:Присутні на засіданні члени комітету одностайно підтримали таке рішення.

Комітет Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин пропонує рекомендувати ухвалити в першому читанні законопроєкт "Про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)". Таке рішення підтримали члени комітету на засіданні в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пропоную звернутися до головного Комітету з питань правоохоронної діяльності з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України "Про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)" №3397, поданий Кабінетом міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу", - оголосив проєкт рішення голова комітету Дмитро Лубінець.

Лубінець зауважив, що подібні закони ухвалені в багатьох країнах.

"Якщо буде прийнятий цей законопроєкт, під його дію підпаде близько 3 тисяч осіб в Україні. Вважаю, що це достатньо невелика кількість. Водночас, хочу сказати, що дія амністії буде насамперед поширюватися на найбільш незахищені та соціально вразливі категорії засуджених – на неповнолітніх та жінок, а також чоловіків, які мають дітей віком до 16 років або дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп, хворих на туберкульоз, онкологічні захворювання, осіб, що досягли пенсійного віку, учасників бойових дій, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", - сказав Лубінець.

Як ідеться в пояснювальній записці, метою прийняття проєкту №3397 є запобігання виникненню і поширенню COVID-19 в установах виконання покарань, зменшення кількості осіб, які відбувають покарання в установах виконання покарань, заощадження бюджетних коштів, що витрачаються на утримання засуджених, а також забезпечення можливості створення належних умов відбування покарання для осіб, які продовжуватимуть перебувати в установах виконання покарань.

Кабінет міністрів зареєстрував цей законопроєкт у Верховній Раді 27 квітня.