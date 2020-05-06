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Голова медичної комісії Київради заявляє про нестачу захисних костюмів

Голова медичної комісії Київради заявляє про нестачу захисних костюмів
18:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я Олег Гелевей заявив, що в Україні є нестача костюмів біологічного захисту для медиків.

"Україна стоїть на першому місці в світі за кількістю уражених медиків. І на сьогодні ця цифра сягає 2551 осіб. Насторожує те, що взагалі, згідно зі статистикою, медики, які беруть участь у боротьбі з коронавірусом, згідно з тими звітами, що надають наші медичні заклади, - це 4,5 тисячі. І ми вже бачимо, що більше половини медиків, які прийняли на себе удар з коронавірусом, захворіли на це захворювання", - про це він сказав під час пресконференції у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На його думку, причиною такої великої кількості хворих серед медиків є недостатня кількість засобів індивідуального захисту, зокрема костюмів біозахисту.

"Є такі дані, скільки у нас є тих чи інших засобів індивідуального захисту і скільки потрібно. Так ось, всі засоби індивідуального захисту є в позитиві, але костюми біозахисту - це єдині в різкому негативі, їх всього є 229 тисяч на всю Україну, а потреби, які надають наші медичні заклади, - 935 тисяч. Дуже велика різниця в тому що є і в тому що потрібно... Респіраторів у нас є в наявності 546 тисяч, а дефіцит - 418. Респіраторів треба навіть менше, ніж є, а костюмів біозахисту набагато менше, ніж потрібно", - сказав він.

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Водночас він відзначив, що в Києві набагато менша кількість медиків, що захворіли, у порівнянні з іншими регіонами.

"У нас не 20%, як по всій Україні, а десь на рівні 11% від всіх захворілих - це медики", - додав він.

Він зазначив, що на сьогодні в Україні немає виробника, який міг би зробити костюм біологічного захисту з третім ступенем захисту.

Також, за його словами, лабораторії столиці вже не можуть справитися з обробленням аналізів на COVID-19.

"На сьогодні ми можемо сказати, що Україна йде по оптимістичному сценарію. Все ж таки у нас кількість хворих, щоденних захворювань тримається в межах від 400 до 500 осіб щодня. Однак, на жаль, немає такої стрімкої позитивної динаміки людей, які одужують", - сказав він.

Станом на 6 травня в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків. Загалом з початку пандемії в Україні одужали 2097 осіб, 327 людей померли.

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Все по темі:

Медики, Київрада, Захисні Костюми, Медична комісіка.
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