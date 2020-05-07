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Четвер, 07.05.2020
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7 травня 2020 - свято, прикмети та іменинники

7 травня 2020 - свято, прикмети та іменинники
07:12 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:7 травня – 127-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 238 днів. В XX і XXI століттях цей день відповідає 24 квітня Юліанського календаря.

Яке свято 7 травня 2020

У цей день світ відзначає Всесвітній день пароля і День Весак.

В Португалії святкують День людини моря, в Шотландії - День весни, у Казахстані - День захисника Вітчизни, в Литві - День повернення друку, у Киргизстані - День працівника зв'язку, у В'єтнамі - День перемоги в битві при Дьєнбьєнфу, у США - День молитви, День туризму, День розуму, День домашнього пивоваріння, День жаркого з баранячої ноги, День дизайну упаковки, в Індії - Будда Пурніма.

У 1663 році в центрі Лондона відкрився Королівський театр. Через дев'ять років він згорів, але був знову зведений на своєму нинішньому місці на Друрі-лейн. Нині це найстаріший театр Англії.

У 1887 році американець Томас Стівенс завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді, проїхавши 13 500 миль і пробувши в дорозі більше трьох років.

В 1927 році була заснована бразильська авіакомпанія VARIG — найбільша на сьогоднішній день в Латинській Америці.

У 1941 році легендарний джазовий оркестр Гленна Міллера записав одну з найпопулярніших своїх мелодій "Chattanooga Choo Choo". Після загибелі в авіакатастрофі Міллера в 1944 році оркестр носить його ім'я і існує донині. До речі, слід літака загубився десь над Ла-Маншем. Ні тіло Міллера, ні залишки лайнера не були знайдені. У 1999 році з'явилася версія, що літак, на якому Гленн Міллер летів до Франції, став жертвою бомб, скинутих в Ла-Манш ескадрильї британських ВПС.

У 1946 році в Токіо була заснована компанія "Токіо цусін коге" ("Токійська компанія телезв'язку"), згодом "Соні".

У 1954 році США, Франція і Англія відповіли відмовою на пропозицію СРСР увійти до складу НАТО.

У 1956 році міністр охорони здоров'я Великобританії відмовився почати кампанію по боротьбі з курінням, заявивши, що він особисто не переконаний в його шкоду.

У 1997 році компанія Intel офіційно представила мікропроцесор Pentium II.

У 1997 році на Канському кінофестивалі пройшла прем'єра фільму Люка Бессона "П'ятий елемент".

Православна церква 7 травня вшановує пам'ять святих мучеників Євсевія, Сави, Єлизавети і 40 інших. У народі день назвали Євсєєвим. Євсевія вважали покровителем польових робіт. 7 травня проводилися обряди, які були покликані пробудити землю і принести всім здоров'я.

День матері 2020: історія і традиції свята

В цей день категорично заборонені сварки в сім'ї і на роботі.

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- береза розпустилася – час сіяти овес;

- багато комарів – до багатого врожаю;

- з верби та лози летить пух – час сіяти пізній овес;

- сонячні хмари потемніли – до грози.

Іменини у Єлизавети, Леонтія, Олексія, Сергія, Валентина і Миколи.

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История, Календарь, Церква, Свято, Традиції, Цей день, 7 Травня 2020.
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