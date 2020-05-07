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День радіо: історія свята і цікаві факти

День радіо: історія свята і цікаві факти
13:55 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Новини України:Відзначається це свято на честь геніального винаходу видатного фізика Олександра Попова.

Цікаві факти щодо радіо

Сьогодні, 7 травня, у низці країн відзначається День радіо – професійне свято працівників різних галузей зв’язку, радіоаматорів і радіожурналістів. Відзначається він на честь геніального винаходу видатного фізика Олександра Попова.

Так, 7 травня 1895 року російський фізик Олександр Попов продемонстрував перший радіоприймач.  Того дня він зробив наукову доповідь про новий метод бездротової передачі електричних сигналів з використанням радіохвиль і провів перший публічний сеанс радіозв’язку.

Через рік Попов представив перший прилад, здатний передавати радіосигнали, переславши на відстань близько 250 метрів радіограму, яка складалася всього лише з двох слів: Генріх Герц.

Через 50 років після цього, у 1945 році, 7 травня стали відзначати День радіо.

Підняття двох не зв’язаних проводів на велику висоту стало одним із перших експериментів з передачі радіосигналу. Це дослідження у 1868 році американським зубним лікарем Махлон Луміс.

Ейфелева вежа, можна сказати, завдячує своїм "життям" саме радіо. Її звели спеціально для Всесвітньої виставки 1889 року та після 20 років мали демонтувати. Але після відкриття радіо було вирішено встановити на ній антени для більшої дальності й сили сигналу. Завдяки цьому нинішній символ Парижа й досі стоїть.

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Першою інтернет-радіостанцією була Internet Talk Radio. Вона почала роботу в 1993 році. А першим радійником на ній став технолог і письменник Карл Маламуд.

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История, День радио, Свято, Цікаві факти.
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