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Названі найщиріші знаки Зодіаку

Названі найщиріші знаки Зодіаку
16:56 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Новини України:Знак Зодіаку стане хорошим індикатором того, заслуговує людина довіри чи ні.

Лукаві і лицемірні люди отруюють наше життя. Знак Зодіаку стане хорошим індикатором того, заслуговує людина довіри чи ні.

Принаймні, у цих 5 Знаків репутація найбільш щирих і відкритих людей, пише slovofraza.

Найкраща риса Водолія — він дивиться на ситуацію з різних сторін, ніколи не дивиться на неї однобоко, завжди ставить себе на місце іншої людини, намагаючись зрозуміти мотивацію його вчинків. Саме ця риса дозволяє Водолію неупереджено оцінювати ситуацію і робити правильні висновки. Сам же Водолій завжди відкрито висловлює свою думку, не прикрашає правду, чого чекає і від інших.

Найвразливіший Знак виявився і найбільш щирим. Брехня для Раку кшталт алергії. Вона заподіює йому страждання, позбавляє внутрішньої гармонії. Саме з цієї причини Рак шукає будь-які способи, щоб убезпечитися від нещирості. Він дуже поважає себе, тому не опускається до фальші і облуди. Якщо не вважає за потрібне говорити правду, то він промовчить. Але на пряме запитання завжди відповість відкрито, не намагаючись виправдати себе.

Зі свого життя Лев не робить таємниці. Із задоволенням розповідає всім бажаючим всі подробиці, описує думки і почуття. Але якщо хтось спробує обдурити його і буде викритий у нещирості, цього Лев не потерпить. Брехня в його розумінні — пряма образа, а зневажливого ставлення до себе він не допустить. Лев з усією своєю люттю кинеться в атаку, буде бити по всіх больовим точкам, поки не знищить маніпулятора. Розбір польотів вважає за краще влаштовувати на потіху публіці, щоб всі наочно побачили наслідки подібної поведінки.

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Діва — це детектор брехні. Причому зі своїм завданням Діва справляється куди краще приладів. Обман вона відчує за милю, з висновками не поспішає, придивляючись до маніпулятора, щоб отримати кілька незаперечних доказів. Після чого обриває всі контакти, адже для неї на першому місці стоять моральні принципи. Діва вибере гірку правду, а не солодку брехню.

Відкритість Риб виключає брехня. Цей Знак і так пригнічений несправедливістю життя, і чужа брехня для нього просто нестерпна. З цієї причини Риби замикаються в собі, йдуть у світ мрій, де все зрозуміло і ніхто не бреше. Але частіше неприкрита брехня пробуджує лють Риб, і вони, не підбираючи слів, висловлюють все в очі. Цей Знак живе почуттями, і йому дуже важливо, щоб емоції були щирими. Це дає сил і мотивації йти вперед. Тому будь-яка лицемірна людина в очах Риб опускається на дно. Вони не брешуть самі і уникають тих, хто може так низько впасти.

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Характер, Знаки Зодіаку, Брехня, Щирість.
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