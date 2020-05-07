Послаблення карантину з 11 травня, які заборони знімуться

Наступного тижня буде відновлена робота частини закладів, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У понеділок Уряд ухвалив рішення про послаблення карантинних обмежень з 11 травня. Наступного тижня буде відновлена робота частини закладів, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. Про це у Telegram-каналі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
Так, з його слів, буде дозволено з 11 травня:
- парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні;
- дитячі та спортивні майданчики на вулиці;
- салони краси, перукарні;
- діяльність закладів громадського харчування на виніс (за умови, що об’єкти є оператором ринку харчових продуктів);
- літні майданчики кафе та ресторанів просто неба в закладах громадського харчування;
- торгівля непродовольчими товарами в магазинах (зокрема тих, що розташовані в ТРЦ);
- діяльність музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників (приймання відвідувачів за рішенням власника);
- стоматології;
- салони краси та перукарні;
- заклади побутового обслуговування;
- тренування спортсменів національних команд;
- діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів;
- діяльність підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації;
- здійснення кіно- та відеозйомок, репетицій в театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах (до 50 осіб та без глядачів)
Робота відповідних закладів буде дозволена винятково за умов дотримання наступних вимог: соціальне дистанціювання, масковий режим, регулярна дезінфекція та дотримання протиепідемічних заходів.
Що залишається забороненим:
- фудкорти та зони розваг у ТРЦ;
- кінотеатри і театри;
- метрополітен;
- громадський транспорт без спецпропусків;
- приміський, міський, внутрішньообласний, міжобласний транспорт;
- регулярне залізничне та авіасполучення;
- спортзали, фітнес-центри;
- університети, школи, дитячі садочки;
- проведення масових заходів;
- переміщення групами більше ніж 2 особи (окрім супроводу дітей)- перебування в громадських місцях без вдягнутих маски чи респіратора;
- перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу дорослих;
- перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;
- самовільно залишати місця обсервації/самоізоляції.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України 4 травня ухвалив постанову про продовження в Україні карантину до 23 травня та пом'якшення карантину з 11 травня.