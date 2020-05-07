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Послаблення карантину з 11 травня, які заборони знімуться

Послаблення карантину з 11 травня, які заборони знімуться
22:19 Сьогодні Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новини України:У понеділок Уряд ухвалив рішення про послаблення карантинних обмежень з 11 травня.

Наступного тижня буде відновлена робота частини закладів, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.  У понеділок Уряд ухвалив рішення про послаблення карантинних обмежень з 11 травня. Наступного тижня буде відновлена робота частини закладів, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. Про це у Telegram-каналі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Так, з його слів, буде дозволено з 11 травня:

- парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні;

- дитячі та спортивні майданчики на вулиці;

- салони краси, перукарні;

- діяльність закладів громадського харчування на виніс (за умови, що об’єкти є оператором ринку харчових продуктів);

- літні майданчики кафе та ресторанів просто неба в закладах громадського харчування;

- торгівля непродовольчими товарами в магазинах (зокрема тих, що розташовані в ТРЦ);

- діяльність музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників (приймання відвідувачів за рішенням власника);

- стоматології;

- салони краси та перукарні;

- заклади побутового обслуговування;

- тренування спортсменів національних команд;

- діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів;

- діяльність підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації;

- здійснення кіно- та відеозйомок, репетицій в театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах (до 50 осіб та без глядачів)

Робота відповідних закладів буде дозволена винятково за умов дотримання наступних вимог: соціальне дистанціювання, масковий режим, регулярна дезінфекція та дотримання протиепідемічних заходів.

Що залишається забороненим:

- фудкорти та зони розваг у ТРЦ;

- кінотеатри і театри;

- метрополітен;

- громадський транспорт без спецпропусків;

- приміський, міський, внутрішньообласний, міжобласний транспорт;

- регулярне залізничне та авіасполучення;

- спортзали, фітнес-центри;

- університети, школи, дитячі садочки;

- проведення масових заходів;

- переміщення групами більше ніж 2 особи (окрім супроводу дітей)- перебування в громадських місцях без вдягнутих маски чи респіратора;

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- перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу дорослих;

- перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;

- самовільно залишати місця обсервації/самоізоляції.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 4 травня ухвалив постанову про продовження в Україні карантину до 23 травня та пом'якшення карантину з 11 травня. 

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Все по темі:

Карантин, Пандемия, Україна, Заборони, Коронавірус, Послаблення карантин.
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