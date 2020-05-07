Скачать
Четвер, 07.05.2020
Поліція готує вибухотехніків та кінологів до акції 9 травня
Поліція готує вибухотехніків та кінологів до акції 9 травня
Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ
Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ
Гран-прі пройде в заплановані дати
Гран-прі пройде в заплановані дати
Як після карантину повернутись до нормального життя
Як після карантину повернутись до нормального життя

Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ

Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ
20:44 Сьогодні Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новини України:Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

 Про це йдеться в Указі № 169/2020 “Питання Національної ради реформи і Виконавчого комітету реформ”, який Глава держави підписав 7 травня, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Глави держави.

“Щиро вітаю Міхеіла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни”, — зазначив Зеленський.

Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ.

Документом вносяться зміни до указів Глави держави щодо єдиної державної політики реформ в Україні, забезпечення діяльності Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ та положення про Національну раду реформ. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше Колишній президент Грузії та ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі підтвердив, що його буде призначено у Національну раду реформ.

Поліція готує вибухотехніків та кінологів до акції 9 травня

Як повідомляв УНН, Міхеіл Саакашвілі 22 квітня заявив, що отримав від Зеленського пропозицію стати віце-прем’єр-міністром із питань реформ. 30 квітня голова фракції “Слуга народу” в Верховній Раді України Давид Арахамія повідомив, що в Україні для Саакашвілі знайшли іншу посаду. Конкретну посаду Арахамія не назвав.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Президент, Саакашвили, Зеленский.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Мер Житомира проситиме МОЗ звільнити керівництво обласного лабцентру
02 МОЗ: в Україні зафіксовано 13691 випадок коронавірусної хвороби
03 Медведчук поширює в Україні російські фейки про Covid-19
04 Деніел Вільямс запропонув Тайсону реванш
05 94-річного екс-президента Франції звинуватили в сексуальних домаганнях
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Британії за добу через COVID-19 померли 539 осіб
У Британії за добу через COVID-19 померли 539 осіб
Уряд дозволив роботу кіосків преси, друкарень і зйомки кіно
Уряд дозволив роботу кіосків преси, друкарень і зйомки кіно
Україна зменшила імпорт вина у 2 рази
Україна зменшила імпорт вина у 2 рази
Нікіта Добринін та Даша Квіткова не дочекаються весілля
Нікіта Добринін та Даша Квіткова не дочекаються весілля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся