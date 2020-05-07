Новини України:Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Про це йдеться в Указі № 169/2020 “Питання Національної ради реформи і Виконавчого комітету реформ”, який Глава держави підписав 7 травня, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Глави держави.

“Щиро вітаю Міхеіла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни”, — зазначив Зеленський.

Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ.

Документом вносяться зміни до указів Глави держави щодо єдиної державної політики реформ в Україні, забезпечення діяльності Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ та положення про Національну раду реформ. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше Колишній президент Грузії та ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі підтвердив, що його буде призначено у Національну раду реформ.

Як повідомляв УНН, Міхеіл Саакашвілі 22 квітня заявив, що отримав від Зеленського пропозицію стати віце-прем’єр-міністром із питань реформ. 30 квітня голова фракції “Слуга народу” в Верховній Раді України Давид Арахамія повідомив, що в Україні для Саакашвілі знайшли іншу посаду. Конкретну посаду Арахамія не назвав.