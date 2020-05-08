Майже 18 тисяч українців за кордоном просять про допомогу

Новини України:62 українця за кордоном вилікувалися від COVID-19.

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що вже майже 18 тисяч українських громадян просять про допомогу у зв'язку з обмеженнями, запровадженими для протидії поширенню коронавірусної інфекції. Про це йдеться в оперативній інформації МЗС про COVID-19 станом на 19:00 7 травня.

Так, 17 тис. 973 українця звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в рамках системи «Захист».

Кількість українців, які померли від COVID-19 за кордоном, залишається незмінною - восьмеро громадян: чотири в Італії, і по одному - у США, Великій Британії, Франції та Швеції.

Водночас, наразі 62 українця за кордоном одужали: 22 - у Греції, 6 - у Польщі, 5 - в Іспанії, по 4 - в Домініканській Республіці і Японії, 3 - в Австрії, по 2 - в Італії, Нігерії, ОАЕ, Португалії, по 1 - в Бельгії, Великій Британії, Єгипті, Нідерландах, на Сейшельських островах, у Сербії, Таїланді, Німеччині, Швеції і Швейцарії.

Також 146 українців перебувають на лікуванні: 121 - в Італії, 6 - у Чехії, 4 - у Німеччині, по 3 - в Австрії і Росії, по 2 - у США, Уругваї і Швеції, і по одному - на Мальті, Молдові, Таїланді.