Степанов: В Україні не призупинятимуть медичну реформу

Новини України:Голова МОЗ наголосив, що фінансування первинної ланки залишиться таким самим, яким воно було минулого року.

В Україні не призупинятимуть медичну реформу через проблеми, що виникли через недофінансування окремих галузей, лікарень.

Про це в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише ТСН.

"Ми не призупиняємо реформу. Це не може бути в жодному разі. Основні речі, які будуть відбуватися. Перше – будь-яке фінансування буде виключно через Національну службу здоров’я. І це не обговорюється. Ніяких повернень до медичної субвенції вже не буде. Фінансування первинної ланки залишається так само, як воно було в минулому році. Фінансування буде йти через договори відповідно по тарифах", - сказав Степанов.

Міністр наголосив, що "для нас важливо, щоб не закрились лікарні. Зараз практично всі лікарні, які перебувають на вторинному і третинному рівнях, уклали угоди".

Як повідомлялося, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, МОЗ не збирається згортати другий етап медичної реформи, а виправлятиме помилки у плануванні.