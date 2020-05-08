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П'ятниця, 08.05.2020
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В Україну п’ятьма літаками евакуювали іще майже 800 громадян

В Україну п’ятьма літаками евакуювали іще майже 800 громадян
10:28 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Державна прикордонна служба України

Новини України:Нині із урахуванням змін, внесених урядовими рішеннями, на державному кордоні тимчасово закриті 123 пункти пропуску, а у 19 тимчасово припинене пішохідне сполучення.

Минулої доби в аеропорту «Бориспіль» співробітники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» ДПСУ оформили на в’їзд майже 800 пасажирів. Загалом здійснено пропуск громадян з 5 спецрейсів – з Копенгагена, Аліканте, Мілана та 2 авіарейси з Мадрида. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Після приземлення прикордонники провели температурний скринінг пасажирів. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден із пасажирів не скаржився на самопочуття. Пасажири встановили мобільний додаток «Дій вдома» та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок «Дій вдома» прикордонники перевірили у ході проведення паспортного контролю. Один громадянин, що прибув із Копенгагена, відправився на обсервацію за визначеною адресою», - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ також зазначили, що учора пасажиропотік через український кордон, порівняно з попередньою добою, був дещо збільшеним, кордон нашої країни на в’їзд та на виїзд перетнули майже 14 тисяч осіб. Серед тих, хто перетинав кордон, порушників правил карантину та самоізоляції не виявлено, як і тих, хто мав підвищену температуру чи інші ознаки ГРВІ.

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Як повідомлялося, відповідно до змін, які уряд вніс до переліку пунктів пропуску через державний кордон, що підлягають тимчасовому закриттю, сьогодні опівночі відновилася робота автомобільного пункту пропуску «Рава-Руська», що на кордоні з Польщею у Львівській області, а також морського пункту пропуску в порту Скадовська. Натомість закрито пункт пропуску «Паланка (Маяки-Удобне)», що на кордоні з Молдовою.

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Аэропорт, Эвакуация, Україна, Київ, Літак.
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