Коронавірус підтвердили ще у трьох прикордонників

Новини України:Серед військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби протягом минулої доби виявлено три нові випадки захворювання на COVID-19.

«Станом на 8 травня 2020 року у результаті тестування військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України на COVID-19 зафіксовано 23 позитивні ПЛР-тести, із них три нові випадки захворювання виявлено у Закарпатській, Житомирській та Одеській областях», - про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що наразі одужали 4 військовослужбовці ДПСУ, 19 осіб продовжують лікування.

Під контролем медиків перебуває близько 200 прикордонників, які контактували з хворими. Переважна більшість контактних осіб на самоізоляції, решта – ізольовані в підрозділах чи обсерваторах.

У Держприкордонслужбі наголосили, що для запобігання поширенню інфекції у відомстві мінімізовано кількість фізичних контактів – змінено графіки роботи, максимально використовуються можливості дистанційної форми взаємодії, телефонного та відеоселекторного зв’язку тощо. Службові приміщення переведено на обов’язковий масковий режим, проводиться прибирання за допомогою дезінфікуючих засобів. Персонал задіяний до прикордонного контролю осіб, які прибувають з осередків поширення хвороби, забезпечений захисними комбінезонами та окулярами.

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, в Україні 14 195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2706 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 504 нові випадки.