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Що дозволять після послаблення карантину

Що дозволять після послаблення карантину
12:56 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини України:До 22 травня громадський наземний транспорт працюватиме на першому етапі послаблень в нинішньому — обмеженому режимі.

У Києві з 12 травня відкриються непродовольчі магазини, перукарні, салони краси, парки та сквери. При цьому робота громадського транспорту залишатиметься у нинішньому обмеженому режимі. Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

“Ми наближаємося до 12 травня — дня, з якого в столиці плануємо перший етап послаблення обмежень. Нагадаю, чого саме стосуватимуться послаблення. Ми плануємо відкрити в Києві: непродовольчі магазини (загальною площею до 300 кв. м); перукарні та салони краси (за попереднім записом та не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно); парки та сквери: групами обмеженою кількістю осіб; тимчасові споруди (кіоски): із забороною споживання їжі та напоїв на місці; невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші). Зможуть працювати і адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори. А також автокінотеатри, музеї під відкритим небом та бібліотеки — поки тільки на видачу книг, без роботи читальних залів”, — зазначив він.

Кличко додав, що дотримання правил безпеки співробітниками та відвідувачами закладів є обов’язковим.

“Обов’язкова термометрія співробітників та відвідувачів. Обов’язкові правила безпеки. Якщо клієнт без маски — він або не заходить у приміщення, або це — відповідальність надавача послуг, який повинен забезпечити клієнта маскою", - додав Кличко.

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"На першому етапі послаблень зачиненими залишаться великі торгово-розважальні центри. А також — школи, дитячі садочки, дитячі майданчики, прибережні зони відпочинку. Бо подивіться, тільки за минулу добу — у нас семеро хворих дітей!” — відмітив мер.

"До 22 травня точно. Але ми збільшимо кількість маршрутів у ті райони, що сьогодні мало охоплені. Збільшення маршрутів стосуватиметься електротранспорту — тролейсусів і трамваїв. Бізнес, що почне роботу, повинен вирішити питання з підвозом своїх співробітників до місця роботи. Метро, як я неодноразово говорив, відкриється за рішенням уряду. І це буде не одразу”, — підсумував Кличко.

Нагадаємо, у Києві лабораторно підтверджено 1 721 випадок захворювання на COVID-19, за добу у столиці захворіло 46 людей, також за добу вперше за час епідемії померли троє людей. 

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Карантин, Київ, Коронавірус, Послаблення карантину.
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