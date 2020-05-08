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П'ятниця, 08.05.2020
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Боррель: криза COVID-19 дає можливість відбудувати краще

Боррель: криза COVID-19 дає можливість відбудувати краще
20:57 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини України:Пандемія COVID-19 й викликана нею глобальна криза охорони здоров’я дає міжнародній спільноті можливість збудувати кращий світ.

Таку думку під час спеціального засідання Ради Безпеки ООН, приуроченого до 75-ої річниці завершення Другої світової війни в Європі, висловив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ця криза є також можливістю відбудувати краще, як наші попередники створили кращий світ із попелу війни”, - сказав Боррель.

На його переконання, ключовим у цьому мають стати повноцінне досягнення Цілей сталого розвитку 2030 й Паризької кліматичної угоди. “У цих питаннях відданість та перелік досягнень ЄС - значний і ми очікуємо від інших виконання їх зобов’язань”, - зазначив дипломат.

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Боррель також закликав “протистояти відновленню антисемітизму, расизму, ксенофобії й авторитарної політики”. “Нікого не можна дискримінувати на основі походження, релігії чи політичних переконань”, - наголосив він.

За його словами, “Рада Безпеки ООН повинна продемонструвати політичну волю діяти”.

“Ми повинні забезпечити раннє упередження та допомогти державам у виконанні їх зобов’язання стосовно захисту”, - підсумував Боррель.

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Все по темі:

Європа, Коронавірус, Covid-19, Боррель, Криза COVID-19.
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