За добу в Україні зафіксували 515 випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу зафіксовано 515 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 14 710 людей. Про це на брифінгу 9 травня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 515 осіб, із них 49 дітей та 96 медпрацівників", - сказав Степанов.

За його словами, за минулу добу було госпіталізовано 198 осіб, зафіксовано 15 летальних випадків, при цьому 203 пацієнти одужало.

За словами Степанова, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Чернівецькій області – 82 випадки, Харківській області - 50 випадків та місті Києві – 50 випадків.

"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 14 710 людей. Із них 1026 дітей, а також 2754 медпрацівники. При цьому загалом одужало 2 909 осіб, а летальних випадків 376", - сказав Степанов.