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За добу в Україні зафіксували 515 випадків коронавірусу

За добу в Україні зафіксували 515 випадків коронавірусу
09:48 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:За попередню добу здійснено 7 938 досліджень методом ПЛР.

В Україні за минулу добу зафіксовано 515 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 14 710 людей. Про це на брифінгу 9 травня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 515 осіб, із них 49 дітей та 96 медпрацівників", - сказав Степанов.

За його словами, за минулу добу було госпіталізовано 198 осіб, зафіксовано 15 летальних випадків, при цьому 203 пацієнти одужало.

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За словами Степанова, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Чернівецькій області – 82 випадки, Харківській області - 50 випадків та місті Києві – 50 випадків.

"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 14 710 людей. Із них 1026 дітей, а також 2754 медпрацівники. При цьому загалом одужало 2 909 осіб, а летальних випадків 376", - сказав Степанов.

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Все по темі:

Україна, Хвороба, Коронавірус, Covid-19.
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