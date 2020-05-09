На станції "Академік Вернадський" загинув експедитор

Новини України:На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" загинув один з учасників 25-ї експедиції.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Вчора, 8 травня 2020 року, на станції «Академік Вернадський» загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Василь Омелянович.

Міністерство освіти і науки України та Національний антарктичний науковий центр щиро співчувають батькам, братові, друзям та близьким Василя", - про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Зазначається також, що Омелянович вже вп'яте був у експедиції. "Усі ми знали Василя як дуже спокійну, виважену та добру людину, справжнього професіонала. Це була вже п’ята його експедиція на станцію “Академік Вернадський”. Зараз ми з’ясовуємо всі обставини смерті, попередньо відомо, що він наклав на себе руки через особисті проблеми", - повідомив керівник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

За його словами, вирішуватиметься питання доставлення тіла в Україну. Обов’язки кухаря на станції наразі по черзі виконуватимуть усі інші учасники експедиції.

Василь Омелянович народився 1985 року, проживав у місті Малині Житомирської області. Починаючи зі своєї першої зимівки (2011 рік, 16-та УАЕ), знову і знову повертався до Антарктиди (учасник 18-ї, 20-ї та 23-ї УАЕ). П’ята зимівка стала для нього останньою. В останньому дописі у Фейсбуці він закликав шанувати та поважати людей і домівки, де на нас чекають.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 24 квітня відбулася офіційна передача станції «Академік Вернадський» від 24-ої до 25-ої Української антарктичної експедиції.