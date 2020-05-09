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В Україні від коронавірусу одужало вже 2 909 пацієнтів

В Україні від коронавірусу одужало вже 2 909 пацієнтів
11:27 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 376 людей, з них 19 медпрацівників.

В Україні вже одужало 2 909 пацієнтів від COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я.

“Загалом 2 909 пацієнтів вже одужали, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі”, — йдеться в повідомленні.

“Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%)”, — зазначається в повідомленні.

Також на амбулаторному лікуванні 10 082 пацієнти, з них 845 дітей та 2 343 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 4 628 осіб, з них 181 дитина та 511 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 190 людей, зокрема одна дитина та 17 медиків.

Кількість ПЛР-тестувань збільшилася до 8 тисяч на добу

Окрім того, повідомляється, що загалом випадків COVID-19 підтверджено:

Нагадаємо, в Україні вже 14 710 випадків COVID-19, з них летальні 376. Як повідомлялося, в Україні на COVID-19 захворіло вже 2 854 медиків.

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Пандемия, Україна, Лікування, Коронавірус, Одужання.
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