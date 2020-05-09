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Кількість ПЛР-тестувань збільшилася до 8 тисяч на добу

Кількість ПЛР-тестувань збільшилася до 8 тисяч на добу
10:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Міністерство охорони здоров’я працює над ним, щоб пацієнти швидше отримувати результати ПЛР-тестів на COVID-19 із лабораторій, які наразі дуже завантажені.

«Якщо ми говоримо про кількість днів і терміни, по яких робляться аналізи тестування методом ПЛР, то ми повинні розуміти, що наші лабораторії, вони дуже часто завантажені дуже великою кількістю тестувань. Звичайно, це більше відбувається в областях, у яких рівень захворюваності дуже високий. Звичайно, ми працюємо над тим, щоб зменшити кількість днів щодо відповідних результатів», - про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу у суботу, 9 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, лабораторії працюють вже більше як місяць фактично в цілодобовому режимі без вихідних «саме для того, щоб зменшувати кількість днів, яка проходить на ці тестування».

«Але ще раз хочу підкреслити: дійсно, дуже велике навантаження, хочу підкреслити, що наприкінці березня у нас ми робили тести сотнями, а зараз це вже близько 8 тисяч», - зазначив глава МОЗ.

За добу в Україні зафіксували 515 випадків коронавірусу

Він також прокоментував ситуацію із Житомирським лабораторним центром щодо прийняття матеріалів для тестів на COVID-19.

«Що стосується Житомирського лабцентру. Ще в суботу ми отримали інформацію щодо певних проблем, які там виникли. Була відправлена група експертів відразу з Києва, яка надала відповідні рекомендації, яким чином зменшити кількість днів, які йдуть на тестування і на отримання результатів методом ПЛР. По незрозумілих причинах ці рекомендації не були взяті до уваги», - сказав Степанов.

Він зазначив, що у середу після повідомлення, що цей лабцентр нібито збирається взагалі ледь не закриватися і призупиняти тестування, терміново туди за його дорученням виїхав головний санітарний лікар Віктор Ляшко, і він розібрався в ситуації.

Тож, за словами Степанова, частину зразків для тестувань було перенаправлено на дослідження в національну референс-лабораторію в Київ, було відпрацьовано алгоритми і механізми тестування, і наразі там проблем не виникає.

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«Щодо приватних лабораторій, то дійсно вони роблять це достатньо швидко, бо у них практично відсутнє навантаження. Вони роблять дуже маленьку кількість цих тестувань, і звичайно, просто не існують черги на тести у цих приватних лабораторіях», - заявив глава МОЗ.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 9 травня зафіксовано 14 710 випадків COVID-19, з них 376 летальних, 2909 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 515 нових випадків.

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Хвороба, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, ПЛР-тестування, Тестуванн.
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