Скачать
Субота, 09.05.2020
Онуфрій уперше за довгий час з'явився привселюдно
Онуфрій уперше за довгий час з'явився привселюдно
На яких знаків Зодіаку чекає успіх цього тижня
На яких знаків Зодіаку чекає успіх цього тижня
Нападник Ворскли розповів, як переходив в Чемпіонат Угорщини
Нападник Ворскли розповів, як переходив в Чемпіонат Угорщини
Потап і Настя Каменських показали, як відсвяткували день народження
Потап і Настя Каменських показали, як відсвяткували день народження

Найважливіше за 9 травня про коронавірус

Найважливіше за 9 травня про коронавірус
14:32 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Коронавірус у світі - статистика

У світі продовжується боротьба з пандемією коронавірусу. В Україні кількість інфікованих на COVID-19 продовжує зростати щодня. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Станом на 5:00 9 травня у світі налічується уже 4 014 331 інфікований. Найбільше випадків зараження зареєстровано у США – 1 322 163, Іспанії – 260 117, Італії – 217 185, Британії – 211 364.

З початку пандемії 1 387 181 вдалось одужати; 276 237, на жаль, померли.

В Україні зафіксовано 14 710 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 травня в Україні 14710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 376 летальних, 2909 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 515 нових випадків.

У Києві кількість хворих на коронавірус знову збільшилась. За минулу добу захворювання лабораторно підтвердили ще в 50 людей. Серед них – 12 медиків. Двоє людей померли.

На станції "Академік Вернадський" загинув експедитор

У випадку повного скасування карантину 11 травня Україна може отримати спалах коронавірусу влітку і восени. Тому систему охорони здоров'я готують до другого спалаху інфекції.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Статистика, Україна, Світ, Коронавірус, Covid-19, Інфіковані, Останні новини.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День Перемоги 2020: привітання у прозі та картинках
02 Сульшер: Не стану примушувати футболістів грати
03 На Тайвані почали проводити бейсбольні матчі з фанами на трибунах
04 НБА розглянула варіант відновлення змагань зі стадії плей-офф
05 Комп'ютер Меркель зламали російські хакери і викрали листування
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Кіровоградській області від коронавірусу померли брати-лікарі
У Кіровоградській області від коронавірусу померли брати-лікарі
Від коронавірусу на Кіровоградщині помер лікар
Від коронавірусу на Кіровоградщині помер лікар
День Європи святкують онлайн
День Європи святкують онлайн
Від коронавірусу помер знаменитий ілюзіоніст
Від коронавірусу помер знаменитий ілюзіоніст
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся