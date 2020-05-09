Найважливіше за 9 травня про коронавірус

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Коронавірус у світі - статистика

У світі продовжується боротьба з пандемією коронавірусу. В Україні кількість інфікованих на COVID-19 продовжує зростати щодня. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Станом на 5:00 9 травня у світі налічується уже 4 014 331 інфікований. Найбільше випадків зараження зареєстровано у США – 1 322 163, Іспанії – 260 117, Італії – 217 185, Британії – 211 364.

З початку пандемії 1 387 181 вдалось одужати; 276 237, на жаль, померли.

В Україні зафіксовано 14 710 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 травня в Україні 14710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 376 летальних, 2909 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 515 нових випадків.

У Києві кількість хворих на коронавірус знову збільшилась. За минулу добу захворювання лабораторно підтвердили ще в 50 людей. Серед них – 12 медиків. Двоє людей померли.

У випадку повного скасування карантину 11 травня Україна може отримати спалах коронавірусу влітку і восени. Тому систему охорони здоров'я готують до другого спалаху інфекції.