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Онуфрій уперше за довгий час з'явився привселюдно

Онуфрій уперше за довгий час з'явився привселюдно
14:38 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини України:Раніше з'явилася інформація про нібито госпіталізацію до лікарні з коронавірусом предстоятеля УПЦ МП Онуфрія та його помічника Антонія.

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій уперше за три тижні з'явився привселюдно і прокоментував стан свого здоров'я.

Як повідомляє ТСН, митрополит без захисної медичної маски на обличчі разом з позафракційним народним депутатом Вадимом Новинським та іншими священнослужителями прийшов покласти квіти у Парку Вічної Слави.

На запитання про самопочуття митрополит відповів: «Здоров'я - Слава Богу».

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Раніше з'явилася інформація про нібито госпіталізацію до лікарні з коронавірусом митрополита Онуфрія та його помічника Антонія. Однак в УПЦ МП спростували цю інформацію та заявили, що митрополит Онуфрій добре почувається і не хворий на COVID-19.

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Карантин, Церква, Онуфрий, Коронавірус.
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