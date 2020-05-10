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Коронавірус у світі: кількість інфікованих чотири мільйони осіб

Коронавірус у світі: кількість інфікованих чотири мільйони осіб
07:21 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Станом на 5:32 неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 279 311 особа. У свою чергу, одужали 1 375 624 людей. 

Всього у світі 4 024 009 інфікованих.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 78 795 осіб, Великій Британії – 31 662, Італії – 30 395, Іспанії – 26 478 і в Франції – 26 313. У Китаї загалом – 4637, без змін уже більше двох тижнів.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 309 550), Іспанія (223 578), Італія (218 268), Велика Британія (216 525), Росія (198 676), Франція (176 782), Німеччина (171 324), Бразилія (156 061) і Туреччина (137 115).

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Статистика, Карантин, Пандемия, Боротьба, Світ, Коронавірус, Інфіковані, 4 мільйони осіб.
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