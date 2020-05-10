Ляшко розповів, що запрацює в Україні з 11 травня

Новини України:Так, з 11 травня в Україні відкриються парки, сквери і зони відпочинку.

Від завтра, 11 травня, в Україні розпочнеться перший етап ослаблення карантину, під час якого відкриється частина закладів торгівлі та громадських місць. Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко оприлюднив інформацію на своїй сторінці у Facebook про те, що буде дозволено з понеділка, передає УНН.

"Затвердив постановами головного державного санітарного лікаря України тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину. Нагадую, 11 травня в Україні будуть послаблені карантинні заходи. Сьогодні нам дуже важливо знайти баланс між збереженням життя та здоров’я людей і поступовим запуском економіки. Тому організація необхідних протиепідемічних заходів та їх дотримання є надважливими питаннями", – написав Ляшко.

Так, з 11 травня в Україні відкриються парки, сквери і зони відпочинку.

Також відкриваються перукарні та салони краси, підприємства оптової і роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, крім зон розваг, громадського харчування і дитячих зон у торгово-розважальних центрах.

Від завтра почнуть роботу заклади громадського харчування на виніс, відкриваються літні майданчики кафе і ресторанів за умови дотримання дистанції між відвідувачами в 1,5 метра. Також запрацюють музеї і бібліотеки.

Дозволять тренування в командних видах спорту для професійних команд. Свою роботу зможуть відновити аудитори, адвокати, нотаріуси, психологи, журналісти.

Інші обмеження діятимуть до 22 травня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 4 травня ухвалив постанову про продовження в Україні карантину до 23 травня та пом'якшення карантину з 11 травня.