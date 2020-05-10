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Минулої доби з Європи та Близького Сходу повернулось 560 українців

Минулої доби з Європи та Близького Сходу повернулось 560 українців
12:29 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

До "Борисполя" прибули понад 560 громадян України минулої доби. 8 пасажирських чартерних та спеціальних авіарейсів оформили прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ". 

"Цими літаками із Бейрута, Абу-Дабі, Дубаю, Кувейту, Праги, Мюнхена та Риги в Україну прибули більш ніж 560 громадян України. Всі вони в обов’язковому порядку пройшли процедуру температурного скринінгу. Осіб з підвищеною температурою тіла прикордонники не виявили. Також жоден з пасажирів не скаржився на погане самопочуття", - йдеться у повідомленні.

Також у ході паспортного контролю охоронці кордону перевірили правильність даних, занесених до мобільного додатку "Дій вдома", який усі без виключення пасажири встановили на мобільні телефони з метою проходження самоізоляції вдома.

Зазначається, що загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд та виїзд 15,4 тисячі громадян.

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Нагадаємо, що в Україну евакуювали ще близько 800 людей з Італії, Данії та Іспанії.

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Аэропорт, Эвакуация, Додому, Бориспіль, Українці, Повернулись.
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