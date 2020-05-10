Президент Зеленський привітав з Днем матері

Новини України:Президент Володимир Зеленський привітав українок з Днем матері.

Відповідний допис глава держави розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Щиро вітаю всіх матерів України! Будьте здоровими й завжди майте привід пишатися собою та своїми дітьми!"- побажав він.

Зеленський наголосив, що мами віддають своїм дітям усі сили без останку від першого їхнього подиху, і навіть коли ображаються - продовжують їх любити. І тільки ставши батьками, ми усвідомлюємо, скільки праці, терпіння та любові коштує щасливе дитинство.

"Телефонуйте своїй мамі кожного дня! Кажіть, як сильно любите її, кожного дня! Дякуйте їй кожного дня! А сьогодні, у День матері, знайдіть особливі слова. Щоб усмішка не сходила з обличчя найріднішої людини увесь день!" - закликав Президент.

Він подякував своїй матері Риммі Володимирівні та дружині Олені: "Мені поталанило мати поруч двох жінок, яких я сміливо можу назвати найкращими мамами у світі".

Як повідомлялося, День матері відзначають в Україні у кожну другу неділю травня.