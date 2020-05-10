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В Україні від завтра послаблять карантин

В Україні від завтра послаблять карантин
15:23 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:В Україні з понеділка, 11 травня, за рішенням уряду послаблюються карантинні заходи - буде поновлена робота частини закладів та певних видів діяльності за умови дотримання ними протиепідемічних заходів.

Зокрема, буде дозволена робота перукарень і салонів краси, стоматологій, відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, дитячих та спортивних майданчиків.

Уряд дозволив діяльність закладів громадського харчування навинос та літніх майданчиків у них, закладів побутового обслуговування, торгівлю непродовольчими товарами в магазинах (зокрема й у ТРЦ).

Зможуть поновити діяльність музеї, зокрема й просто неба, історико-культурні заповідники (проте їх керівництво вирішуватиме, чи прийматимуть вони відвідувачів).

Дозволено також тренування спортсменів національних збірних команд, діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів. Підприємства, які працюють у галузі засобів масової інформації, теж зможуть поновити діяльність.

Дозволено здійснення кіно- та відеозйомок, репетицій у театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах (за участю до 50 осіб або без глядача).

При цьому мають дотримуватися обмежувальні заходи, як-от масковий режим, соціальне дистанціювання, проведення регулярної дезінфекції тощо.

Водночас, під забороною залишається діяльність фудкортів та зон розваг у ТРЦ, робота кінотеатрів і театрів, метрополітену, громадського транспорту без спецпропусків, приміське, міжміське, внутрішньообласне, міжобласне сполучення, регулярне залізничне та авіасполучення.

Закритими залишатимуться наразі спортзали, фітнес-центри, заклади дошкільної, шкільної і вищої освіти.

Не дозволятиметься проведення масових заходів, переміщення групами більш ніж 2 особи (окрім супроводження дітей), перебування у громадських місцях дітей віком до 14 років без супроводу дорослих.

У громадських місцях необхідно вдягати маску або респіратор, а виходячи з дому, потрібно мати з собою документ, що посвідчує особу.

Зберігається заборона на самовільне залишення місця самоізоляції/обсервації.

МОЗ надали рекомендації щодо роботи перукарень та кафе в умовах пом'якшення карантину

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

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