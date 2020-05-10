МОЗ назвало, за яких умов українцям можна буде позбутися масок

Новини України:Якщо поточна ситуація з коронавірусом влітку не покращиться, українці будуть носити маски до кінця року.

Масковий режим в Україні може завершитися до кінця літа у разі зниження нових випадків COVID-19 в період карантину.

Таку заяву в інтерв'ю «РБК-Україна» зробив заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, якщо кількість випадків буде йти до зниження, то масковий режим може завершитися в найближчі місяці.

"Якщо число випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садочки відкриємо. Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді будемо балансувати на цих 350-500 випадків і маска стане нашим невід'ємним другом до кінця цього року", - зазначив він.

Ляшко також підкреслив, що наступний перегляд карантину відбудеться 22 травня.

"Поки буде карантин, до тих пір ми будемо в масках, з антисептиками і соціальною дистанцією. Іншого виходу немає. Ми говоримо про те, що у нас розробляється поетапний план виходу з карантину. Ми вже зараз пом'якшуємо обмеження з 11 травня. Наступний етап перегляду карантину - 22 травня. Будемо дивитися розвиток епідситуації", - уклав він.

Уряд запровадив в Україні карантин з 12 березня по 3 квітня. Пізніше він був продовжений до 24 квітня, а потім - до 11 травня. З 11 травня очікується деяке ослаблення карантину – відкриють парки, перукарні, літні тераси кафе та ін.

Віктор Ляшко постановами затвердив тимчасові рекомендації з організації протиепідемічних заходів при наданні послуг в умовах карантину.