Психологи припускають хвилю розлучень в Україні після карантину

Новини України:Психологічні проблеми та конфлікти, які виникли у сім’ях під час карантину, і неможливість їх самотужки вирішити можуть призвести до того, що після карантину в Україні значно зросте кількість розлучень, що вже відбулося, зокрема, в Китаї.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловила психотерапевт і письменниця Алеся Бивалькевіч.

"Раніше через зайнятість люди в парі співіснували, перебуваючи на одній території обмежену кількість часу. Це було терпимо. На карантині все вилізло назовні… Коли «кордони відкриють», є ймовірність, що людям захочеться розбігтися, розлучитися – і якомога швидше. З цієї причини у Китаї, наприклад, стався «бум» – значно зросла кількість розлучень після карантину. Те саме може чекати і - в Україні, Туреччині, у будь-якій іншій країні", - зазначила фахівець.

Аби цього не сталося, Бивалькевіч радить шукати першопричини погіршення відносин не у карантині та не чекати його завершення з упевненістю, що з його закінченням все мине.

"Карантин не створив проблем, яких не було до цього. Усі проблеми, які випливли на поверхню, зародилися задовго до карантину… Завдання наразі для кожного шукати першопричину не в карантині, не в тому, що уряд винен чи хтось ще", - сказала вона.

Одним з головних підходів вона назвала усвідомлення та визнання того, що проблеми існують та потребують вирішення, а далі вже - спроби їх вирішити самотужки чи з допомогою спеціалістів.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.