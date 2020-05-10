Скачать
Неділя, 10.05.2020
МЗС: виїзд українців за кордон обмежений лише літаками
МЗС: виїзд українців за кордон обмежений лише літаками
Ляшко розповів умови, за яких запрацює метро в Україні
Ляшко розповів умови, за яких запрацює метро в Україні
Відомі подробиці проведення першого етапу Формули-1
Відомі подробиці проведення першого етапу Формули-1
Юлія Тимошенко привітала матерів зі святом в соцмережах
Юлія Тимошенко привітала матерів зі святом в соцмережах

Психологи припускають хвилю розлучень в Україні після карантину

Психологи припускають хвилю розлучень в Україні після карантину
20:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини України:Психологічні проблеми та конфлікти, які виникли у сім’ях під час карантину, і неможливість їх самотужки вирішити можуть призвести до того, що після карантину в Україні значно зросте кількість розлучень, що вже відбулося, зокрема, в Китаї.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловила психотерапевт і письменниця Алеся Бивалькевіч.

"Раніше через зайнятість люди в парі співіснували, перебуваючи на одній території обмежену кількість часу. Це було терпимо. На карантині все вилізло назовні… Коли «кордони відкриють», є ймовірність, що людям захочеться розбігтися, розлучитися – і якомога швидше. З цієї причини у Китаї, наприклад, стався «бум» – значно зросла кількість розлучень після карантину. Те саме може чекати і - в Україні, Туреччині, у будь-якій іншій країні", - зазначила фахівець.

Аби цього не сталося, Бивалькевіч радить шукати першопричини погіршення відносин не у карантині та не чекати його завершення з упевненістю, що з його закінченням все мине.

"Карантин не створив проблем, яких не було до цього. Усі проблеми, які випливли на поверхню, зародилися задовго до карантину… Завдання наразі для кожного шукати першопричину не в карантині, не в тому, що уряд винен чи хтось ще", - сказала вона.

Одним з головних підходів вона назвала усвідомлення та визнання того, що проблеми існують та потребують вирішення, а далі вже - спроби їх вирішити самотужки чи з допомогою спеціалістів.

У Києві зафіксували ще 34 випадки COVID-19, серед них є медики

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Статистика, Карантин, Україна, Розлучення, Шлюби.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День Матері 2020: поздоровлення у віршах і листівках
02 День матері 2020: історія свята і цікаві факти
03 В Україні понад 15 тисяч випадків COVID-19
04 Бій Келвін Каттар - Джеремі Стівенсон на UFC 249 (Відео)
05 ПСЖ хоче продовжити оренду Мауро Ікарді
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
МОЗ повідомило за яких умов влітку відкриють дитячі садки
МОЗ повідомило за яких умов влітку відкриють дитячі садки
Психологи припускають хвилю розлучень в Україні після карантину
Психологи припускають хвилю розлучень в Україні після карантину
У Німеччині меншає кількість біженців через пандемію
У Німеччині меншає кількість біженців через пандемію
День матері 2020: привітання для найцінніших
День матері 2020: привітання для найцінніших
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся