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Кабмін: пом'якшення карантину не означає, що коронавірусу більше немає

Кабмін: пом'якшення карантину не означає, що коронавірусу більше немає
08:30 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у зв'язку з пандемією коронавірусу, українцям необхідно навчитися жити і працювати в нових умовах для якнайшвидшого настання наступного етапу послаблень карантину.

"Ослаблення карантину не означає, що коронавірусу більше немає, або він став менш небезпечним. Ми повинні навчитися жити і працювати в нових умовах. Це ключова умова, за якої карантин не буде посилено, а наступний етап послаблень настане швидше", - написав він на своїй сторінці в Фейсбуці.

Шмигаль нагадав, що з 11 травня в Україні послаблять перші карантинні обмеження і що місцева влада зможе залишати в силі деякі з них, з огляду на епідеміологічну ситуацію в конкретному регіоні.

"Простий приклад: уряд дозволив відкрити магазини в ТРЦ, а також салони краси. Міська влада Києва вирішила почекати з відкриттям ТРЦ, а міська влада Львова вважає, що відкривати перукарні зарано. Це відповідальна позиція керівників міст. Вони керуються цифрами МОЗ і динамікою поширення хвороби", - підкреслив прем'єр-міністр.

Також він подякував тим українцям, які дотримувалися карантину протягом двох місяців.

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"Окремо хочу подякувати всім українцям, які сумлінно дотримувалися карантинних правил ці 2 місяці. Я знаю, що це було не просто, але ви дійсно врятували тисячі життів і дозволили краще підготувати нашу медичну систему до викликів пандемії", - підсумував Шмигаль.

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Все по темі:

Кабмин, Карантин, Шмигаль, Коронавірус, Пом'якшення, Нові умови, Навчитися жити.
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