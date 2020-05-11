ВДНГ розпочинає роботу після карантину

Новини України:На першому етапі нам доведеться відкрити паркові активності з деякими обмеженнями.

Національний комплексі "Експоцентр України" розпочне літній сезон вже завтра, 12 травня. ВДНГ виходить з карантину з дотриманням встановлених правил безпеки. Першими відкриються зони фудкортів та ресторанів, велопрокат та прокат роликів, контактний зоопарк та відкриті майданчики для дозвілля.

У столиці одним з першихвиходить з карантинуНаціональний комплекс "Експоцентр України" та вже 12 травня відкриє проєкт "Літо на ВДНГ",який вже п’ятий рік поспіль пропонуєлокації для дозвілля дітей та дорослих. Узв'язку зі світовою пандемією COVID-19, сезон масових заходів у країні розпочнеться не надто швидко, протепаркові локації будуть відкриті для відвідувачів.

"На жаль, на першому етапі нам доведеться відкрити паркові активності з деякими обмеженнями. З 12 травня на ВДНГ почнуть працювати лише ті локації, роботу яких дозволено відповідно до чинних правил безпеки — відкриті площі, соціальна дистанція, регулярна санітарна обробка контактних поверхонь", – пояснивгенеральний директор ВДНГ Євген Мушкін.

Так, першими свою роботу розпочнуть велопрокат та прокат роликів, контактний зоопарк, трек керованих автомоделей, кінний клуб, відкритий майданчик для дозвілля "Пікнік Сад" тазони фудкортів іресторанів. Крім того, гостей чекатиме унікальнавиставкапросто неба "Живі дракони та Чарівні дерева", яка функціонуватиме вперше.

У наступних етапах виходу з карантину на ВДНГ планують відкрити дитячий смартмайданчик "Лемурашник", тропічну ферму "Планета Метеликів", басейн Pirs39, прокат індивідуального електротранспорту, дитячі зони розваг, пейнтбольний майданчик, центр сімейного дозвілля Teleport360, "Сад Гамаків", Поляну ВДНГ і зони BBQ.