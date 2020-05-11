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У ВМС почали новий набір в екіпаж для патрульних катерів класу "Айленд"

У ВМС почали новий набір в екіпаж для патрульних катерів класу "Айленд"
19:00 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Формуються нові екіпажі для майбутніх патрульних катерів Берегової охорони США, які наступного року ввійдуть до бойового складу ВМС ЗС України.

У ВМС ЗС України формують нові екіпажі для майбутніх патрульних катерів класу “Айленд”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"У Вербувальному центрі ВМС ЗС України наразі триває набір кандидатів з-поміж військовослужбовців та військовозобов’язаних запасу на військову службу за контрактом на посадах рядового і старшинського складу на катерах типу “Айленд”, - йдеться у повідомленні.

Перевага надаватиметься кандидатам віком до 35 років зі знанням англійської мови. Але рішення ухвалюватимуться індивідуально, залежно від рівня професійної підготовки і досвіду служби на кораблях, катерах та суднах забезпечення національного флоту.

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Після завершення підготовки в Одесі військові моряки вирушать для проведення подальшого навчання в місто Балтимор (США), де за планом відбуватиметься теоретична та практична підготовка екіпажів і фактичні виходи в море безпосередньо на борту катерів класу “Айленд”. Надалі ці катери передислокують до України.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року до бойового складу ВМС ЗС України увійшли перші два патрульні катери класу “Айленд”, які отримали назви “Старобільськ” та “Слов’янськ”. Ці катери вже успішно виконують завдання в басейні Чорного моря.

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ВМС, Патруль, Экипаж, "Айленд".
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