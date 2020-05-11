Скачать
Понеділок, 11.05.2020
Київський ботсад імені Гришка запрацював після карантину
Київський ботсад імені Гришка запрацював після карантину
Зеленський виступає за надання малому та мікробізнесу кредитних канікул
Зеленський виступає за надання малому та мікробізнесу кредитних канікул
Заховайло назвав головну проблему Динамо
Заховайло назвав головну проблему Динамо
Alyona Alyona та KYIVSTONER випустили спільний кліп (Відео)
Alyona Alyona та KYIVSTONER випустили спільний кліп (Відео)

Найважливіше за 11 травня про коронавірус в Україні та світі

Найважливіше за 11 травня про коронавірус в Україні та світі
17:14 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:Всього у світі вже понад 4,1 мільйона людей інфікувалися коронавірусом. В Україні зафіксовано 15 648 випадків хвороби COVID-19.

У світі продовжується боротьба з пандемією коронавірусу. З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції в низці країн продовжують діяти суворі карантинні обмеження.

Станом на ранок 11 травня у світі зафіксовано більш як 4,1 мільйона випадків зараження коронавірусом. За добу, зокрема, підтвердилося майже 78 тисяч нових епізодів інфікування.

Від початку пандемії від COVID-19 померло понад 282 тисячі людей. Водночас, одужали від коронавірусної хвороби більш ніж 1,4 мільйона пацієнтів.

ВДНГ розпочинає роботу після карантину

В Україні наразі підтверджено 15 648 випадків хвороби COVID-19. Кількість померлих від коронавірусу становить 408 людей. Водночас 3 288 пацієнтів одужали.

За минулу добу в Україні зафіксовано 416 нових випадків зараження та 17 смертей від коронавірусної хвороби.

Відсьогодні в Україні скасовано деякі карантинні обмеження. Зокрема, знято заборону на відвідування парків та скверів, дозволено роботу літніх майданчиків ресторанів та кафе, перукарень, стоматологічних кабінетів.

Водночас одна з областей відмовилася пом’якшувати карантин. Послаблення обмежень на Львівщині перенесли через збільшення нових випадків зараження коронавірусом.

Шмигаль пояснив, чому медики не отримали надбавки

Крім того, про можливе запровадження більш суворого карантину в Києві у разі погіршення в місті епідситуації попередив столичний міський голова Віталій Кличко.

Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав умову, за якої наступний етап послаблень карантину в Україні настане швидше.

На сьогодні у столиці налічується вже 1 871 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Попередньої доби, зокрема, виявлено 66 нових інфікованих коронавірусом.

У Збройних силах України за добу не зареєстровано нових випадків захворювання на COVID-19.

Станом на 11 травня в армії на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 41 особа. Здолали коронавірусну інфекцію 54 особи, 2 випадки - летальні.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Пандемия, Україна, Коронавірус, Covid-19, 11 Травня.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 МЗС: виїзд українців за кордон обмежений лише літаками
02 Перший Кубок націй з шахів пройшов за переваги Китаю
03 Кращі жінки за знаком Зодіаку
04 Цікаві факти, які ви не знали про Сальвадора Далі
05 В Італії прискорять скасування обмежень щодо коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Найважливіше за 11 травня про коронавірус в Україні та світі
Найважливіше за 11 травня про коронавірус в Україні та світі
Яким буде новий фонтан на Володимирській гірці (Відео)
Яким буде новий фонтан на Володимирській гірці (Відео)
Настя Каменських: Усе найкраще взяла від батьків
Настя Каменських: Усе найкраще взяла від батьків
ВДНГ розпочинає роботу після карантину
ВДНГ розпочинає роботу після карантину
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся