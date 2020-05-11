Найважливіше за 11 травня про коронавірус в Україні та світі

Новини України:Всього у світі вже понад 4,1 мільйона людей інфікувалися коронавірусом. В Україні зафіксовано 15 648 випадків хвороби COVID-19.

У світі продовжується боротьба з пандемією коронавірусу. З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції в низці країн продовжують діяти суворі карантинні обмеження.

Станом на ранок 11 травня у світі зафіксовано більш як 4,1 мільйона випадків зараження коронавірусом. За добу, зокрема, підтвердилося майже 78 тисяч нових епізодів інфікування.

Від початку пандемії від COVID-19 померло понад 282 тисячі людей. Водночас, одужали від коронавірусної хвороби більш ніж 1,4 мільйона пацієнтів.

В Україні наразі підтверджено 15 648 випадків хвороби COVID-19. Кількість померлих від коронавірусу становить 408 людей. Водночас 3 288 пацієнтів одужали.

За минулу добу в Україні зафіксовано 416 нових випадків зараження та 17 смертей від коронавірусної хвороби.

Відсьогодні в Україні скасовано деякі карантинні обмеження. Зокрема, знято заборону на відвідування парків та скверів, дозволено роботу літніх майданчиків ресторанів та кафе, перукарень, стоматологічних кабінетів.

Водночас одна з областей відмовилася пом’якшувати карантин. Послаблення обмежень на Львівщині перенесли через збільшення нових випадків зараження коронавірусом.

Крім того, про можливе запровадження більш суворого карантину в Києві у разі погіршення в місті епідситуації попередив столичний міський голова Віталій Кличко.

Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав умову, за якої наступний етап послаблень карантину в Україні настане швидше.

На сьогодні у столиці налічується вже 1 871 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Попередньої доби, зокрема, виявлено 66 нових інфікованих коронавірусом.

У Збройних силах України за добу не зареєстровано нових випадків захворювання на COVID-19.

Станом на 11 травня в армії на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 41 особа. Здолали коронавірусну інфекцію 54 особи, 2 випадки - летальні.