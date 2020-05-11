Головний лікар України зізнався, навіщо закривали парки

Новини України:Обмежувальні заходи були прийняті в Україні в психологічних цілях.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко несподівано зізнався, навіщо в Україні закривали парки, спортивні майданчики, а також проводили дезінфекцію доріг, що для багатьох здавалося абсолютно марними діями в боротьбі з коронавірусом.

Виявилося, що такі заходи були прийняті в психологічних цілях, щоб люди відчували тривогу і не думали, що вони знаходяться в безпеці.

«Коли ми закривали свого часу парки, робили обприскування доріг – це, знову ж таки, було питання не стільки впливу на епідеміологічний процес, скільки на психологічний процес. Закриття парків – і тоді немає такого відчуття, що все безпечно. Люди більше психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантину. Відчуття тривоги, так».

Ця заява Ляшко, як і самі обмеження в минулому місяці, викликало шквал критики і обурення в соцмережах.