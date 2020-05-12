В Україні зафіксували 16 023 випадки коронавірусної хвороби

Новини України:Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19. За добу - 375 нових.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 375 особи.... Загалом за весь час пандемії захворіло 16 023 людей, з них 1105 дитини та 3114 медпрацівників", - сказав Степанов.

За добу захворіло 22 дітей та 88 медпрацівників , госпіталізовано 116 осіб.

Зафіксовано 17 летальних випадків, 85 пацієнтів одужали.

Загалом одужало 3 370 людей, летальних випадків 425.

За словами Степанова, за попередню добу здійснено 5 678 тестувань методом ПЛР.

Найбільше випадків за останню добу зафіксовано у Чернівецькій області - 72, Рівненській області - 50, а також у м.Київ - 59.