Скачать
Вівторок, 12.05.2020
В Україні зафіксували 16 023 випадки коронавірусної хвороби
В Україні зафіксували 16 023 випадки коронавірусної хвороби
МОЗ: місцева влада може самостійно посилювати карантин
МОЗ: місцева влада може самостійно посилювати карантин
ФІФА та УЄФА розслідують діяльність Павелка
ФІФА та УЄФА розслідують діяльність Павелка
День медичної сестри 2020: привітання в прозі та картинках
День медичної сестри 2020: привітання в прозі та картинках

Коронавірус у світі: інфіковано 4,17 млн осіб, жертвами стали 286 тисяч

Коронавірус у світі: інфіковано 4,17 млн осіб, жертвами стали 286 тисяч
09:25 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Всього в світі коронавірус зафіксований майже в 200 країнах і районах світу.

Кількість померлих від пов'язаних з коронавірусом захворювань у світі на 8:00 вівторка досягла 286 тис. 330 осіб, збільшившись за добу на 3 тис. 611, повідомив американський університет Джонса Гопкінса.

Всього в світі, за даними університету, на ранок вівторка налічується 4 млн 177 тис. 584 підтверджених випадків зараження COVID-19, за добу коронавірус виявлений у 74 тис. 629 осіб. Вилікувалися більш 1 млн 456 тис. людей.

Понад 100 тис. інфікованих, за інформацією університету, виявлені в США, всього в країні 1 млн 347 тис. 881 заражень (80 тис. 682 померли), в Іспанії - 227 тис. 436 заражень (26 тис. 744 померли), у Великій Британії - 224 тис. 332 заражень (32 тис. 141 померли), в Італії - 219 тис. 814 заражень (30 тис. 739 померли), у Франції - 177 тис. 547 заражень (26 тис. 646 смертей), в Німеччині - 172 тис. 771 заражень (7 тис. 661 померли), в Бразилії - 169 тис. 594 заражень (11 тис. 653 осіб померли), в Туреччині - 139 тис. 115 заражень (3 тис. 841 померли), в Ірані - 109 тис. 286 осіб заражених COVID-19 (6 тис. 685 померли).

У Росії, за оперативними даними російського штабу з боротьби з коронавірусом станом на 10:35 минулого понеділка виявлено 221 тис. 344 хворих COVID-19, зафіксовано 2009 випадків летального результату, одужали 39 тис. 801 осіб. За загальною кількістю інфікованих Росія перемістилася з п'ятого на четверте місце в світі.

В Україні зафіксували 16 023 випадки коронавірусної хвороби

Всього в світі коронавірус зафіксований майже в 200 країнах і районах світу.

Університет Джонса Гопкінса здійснює моніторинг ситуації з поширенням коронавірусу в світі на основі офіційних і інших джерел відповідних країн.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Статистика, Світ, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День медичної сестри 2020: привітання в прозі та картинках
02 Холіфілд назвав ім'я справжнього короля боксу
03 Динамо повертається до повноцінних тренувань
04 Буковина вирішила продовжити низку карантинних обмежень
05 Головний лікар України зізнався, навіщо закривали парки
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В китайському Ухані перевірять всіх жителів на коронавірус
В китайському Ухані перевірять всіх жителів на коронавірус
Telegram-бот злив базу з 26 млн посвідчень водія
Telegram-бот злив базу з 26 млн посвідчень водія
В Уряді розповіли, якої допомоги чекають від Берліну
В Уряді розповіли, якої допомоги чекають від Берліну
Як приготувати вдома ситний печінковий торт з овочами (Відео)
Як приготувати вдома ситний печінковий торт з овочами (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся