Коронавірус у світі: інфіковано 4,17 млн осіб, жертвами стали 286 тисяч

Новини України:Всього в світі коронавірус зафіксований майже в 200 країнах і районах світу.

Кількість померлих від пов'язаних з коронавірусом захворювань у світі на 8:00 вівторка досягла 286 тис. 330 осіб, збільшившись за добу на 3 тис. 611, повідомив американський університет Джонса Гопкінса.

Всього в світі, за даними університету, на ранок вівторка налічується 4 млн 177 тис. 584 підтверджених випадків зараження COVID-19, за добу коронавірус виявлений у 74 тис. 629 осіб. Вилікувалися більш 1 млн 456 тис. людей.

Понад 100 тис. інфікованих, за інформацією університету, виявлені в США, всього в країні 1 млн 347 тис. 881 заражень (80 тис. 682 померли), в Іспанії - 227 тис. 436 заражень (26 тис. 744 померли), у Великій Британії - 224 тис. 332 заражень (32 тис. 141 померли), в Італії - 219 тис. 814 заражень (30 тис. 739 померли), у Франції - 177 тис. 547 заражень (26 тис. 646 смертей), в Німеччині - 172 тис. 771 заражень (7 тис. 661 померли), в Бразилії - 169 тис. 594 заражень (11 тис. 653 осіб померли), в Туреччині - 139 тис. 115 заражень (3 тис. 841 померли), в Ірані - 109 тис. 286 осіб заражених COVID-19 (6 тис. 685 померли).

У Росії, за оперативними даними російського штабу з боротьби з коронавірусом станом на 10:35 минулого понеділка виявлено 221 тис. 344 хворих COVID-19, зафіксовано 2009 випадків летального результату, одужали 39 тис. 801 осіб. За загальною кількістю інфікованих Росія перемістилася з п'ятого на четверте місце в світі.

Всього в світі коронавірус зафіксований майже в 200 країнах і районах світу.

Університет Джонса Гопкінса здійснює моніторинг ситуації з поширенням коронавірусу в світі на основі офіційних і інших джерел відповідних країн.