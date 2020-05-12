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ВООЗ на тлі послаблень карантину в Європі застерегла від другої хвилі COVID-19

ВООЗ на тлі послаблень карантину в Європі застерегла від другої хвилі COVID-19
09:25 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це пише DW, передає УНН.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає до "надзвичайної обережності" на тлі послаблення карантинних обмежень у багатьох країнах, зокрема, у Європі. 

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус напередодні відзначив значні успіхи в боротьбі з пандемією викликаного коронавірусом захворювання COVID-19, проте координатор Майкл Раян застеріг від можливої другої хвилі заражень.

Послаблення карантину в Європі Раян назвав знаком надії. Водночас він закликав уряди країн світу подбати про вчасне виявлення нових заражених осіб та їхню ізоляцію. За його словами, це має допомогти "уникнути великої другої хвилі".

Своєю чергою, Гебрейєсус застеріг від поширеного в деяких країнах уявлення про те, що з часом у населення має виробитися так званий колективний імунітет до коронавірусу.

Згідно з результатами досліджень, антитіла до коронавірусу має "порівняно невелика частка населення", заявив він. За даними ВООЗ, ця частка становить від одного до 10 відсотків населення Землі. Це означає, що більша частина людей все ще вразлива до зараження.

Коронавірус у світі: інфіковано 4,17 млн осіб, жертвами стали 286 тисяч

Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, станом на 12 травня у світі нараховується 4,177 мільйона підтверджених випадків COVID-19. Найбільше заражених - у США, Іспанії, Великій Британії, Росії та Італії.

Нагадаємо, Китай визнав прорахунки під час пандемії COVID-19.

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ВООЗ, Україна, Європа, Коронавірус, Covid-19, Друга Хвиля.
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