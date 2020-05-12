Прем'єр Шмигаль розповів, чи продовжать карантин після 22 травня

Новини України:Україна нині перебуває на піку інфікувань коронавірусом, заявив Шмигаль.

Уряд продовжить карантин після 22 травня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі 1+1.

«Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати», – заявив він, додавши, що уряд нині відпрацьовує кожну дату п’яти анонсованих етапів послаблення обмежень.

За його словами, Україна нині перебуває на піку інфікувань коронавірусом.

«Ми йдемо рівно останніх сім-вісім днів. У нас не збільшується кількість хворих відсотково. Ми навіть трішки падаємо за кількістю відношення хворих до тих, хто вже хворіє», – сказав Шмигаль.

При цьому прем’єр зауважив, що «вже немає жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або була рівною до кількості тих, хто захворів».

«Це дуже важливий етап переломний, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік», – зазначив він.