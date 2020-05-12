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Сьогодні весь світ відзначає Міжнародний день медичної сестри

Сьогодні весь світ відзначає Міжнародний день медичної сестри
09:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Сьогодні відзначається Міжнародний день медичної сестри. Дата 12 травня обрана не випадково - це день народження сестри милосердя Флоренс Найтінгейл.

Вперше ідея святкування Міжнародного дня медичної сестри з’явилася ще в 1953 році, але відзначати його почали з 1965-го.

В 1974 році Міжнародна рада медсестер (ІСN) ухвалила офіційне рішення відзначати Міжнародний день медсестри 12 травня, в день народження Флоренс Найтінгейл (1820-1910) – англійської сестри милосердя, організаторки служби сестер милосердя і системи підготовки кадрів середнього і молодшого медичного персоналу у Великобританії. Вона також була організаторкою і керівницею загону санітарок під час Кримської війни 1853–1856 років.

Міжнародна рада медичних сестер (ICN), до складу якої входять понад 130 національних асоціацій, що становить понад 16 мільйонів медсестер по всьому світу, була створена ще в 1899 році й має на меті підвищення професійного рівня медичних сестер, забезпечення якісного сестринського догляду за всіма, хто його потребує, крім того, рада працює й над тим, аби всюди в світі були професійні сестринські кадри, а також зміцнювався престиж цієї вкрай необхідної й водночас нелегкої професії. Штаб-квартира організації знаходиться в Женеві.

Щороку до цього дня Рада медсестер готує інформаційні матеріали, оголошує тематику й гасло святкування. Цього року виповнюється 200 років від дня народження Флоренс Найтінгейл, тому ICN оголосила цей рік Роком медсестри і акушерки.

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Крім того, у 1912 році Товариством Червоного Хреста було засновано медаль імені Флоренс Нейтінгейл, якою нагороджуються раз на два роки дипломовані медсестри і медбрати за беззастережну відданість своїй професії та хоробрість під час надання допомоги пораненим і хворим, як у воєнний, так і в мирний час. Перше нагородження відбулось 12 травня 1920 року, відтоді почесної відзнаки були удостоєні близько 1600 осіб. З них 25 – українських медичних сестри.

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Міжнародний день медичної сестри.
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