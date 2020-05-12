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Коли Україна зможе відкрити кордони

Коли Україна зможе відкрити кордони
10:42 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Україна слідкує за засіданнями профільних міністерств, які відповідають за епідситуацію і за транспортне сполучення в ЄС.

В ухваленні рішення  щодо відкриття пунктів державного кордону Україна орієнтуватися на епідеміологічну ситуацію щодо коронавірусу, а також рішення в інших країнах Європи про відкриття кордонів. 

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що Україна слідкує за засіданнями профільних міністерств, які відповідають за епідситуацію і за транспортне сполучення в ЄС.

"Щотижня в ЄС відбувається засідання профільних міністерств, які відповідають за епідситуацію і за транспортне сполучення. Вони розглядають можливість відкриття авіаційного сполучення і обговорюють запуск туристичного літнього сезону. Щотижня вони це обговорюють і рішення до цього часу не прийнято. Україна уважно слідкує за ними", - заявив Ляшко.

Лікар наголосив, що за динамікою захворювання Україна на кілька тижнів відстає від Польщі, тому саме цю країну обрано для орієнтиру.

"Для орієнтиру ми більше беремо для себе Польщу, адже ми йдемо за схожим сценарієм. Тільки вона на два тижні попереду з епідситуацією. Вже будемо дивитись, як вони будуть відкривати (кордони, - ред.). Розумієте, коронавірус - новий вид інфекції, тому складно робити орієнтовні прогнози. Вони досить рідко підтверджуються", - додав він.

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Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала країнами-членами Шенгенської зони продовжити тимчасові обмеження на несуттєві поїздки в Європейському союзі ще на 30 днів - до 15 червня.

Раніше повідомлялося, що влада Латвії, Литви та Естонії домовилися з 15 травня відкрити внутрішні кордони, попри пандемію.

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Ляшко, МОЗ, Карантин, Відкриття, Державні кордони.
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