Верланов оскаржує звільнення з посади глави Податкової

Новини України:На думку позивача, оскаржуване розпорядження про звільнення є незаконним і таким, що порушує його трудові права та законні інтереси.

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом ексголови Державної податкової служби Сергія Верланова до Кабінету міністрів та ДПС щодо оскарження свого звільнення та призначив підготовче судове засідання на 19 червня. Про це інформує пресслужба суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Сергія Верланова до Кабінету міністрів України та Державної податкової служби України. Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче судове засідання на 19 червня 2020 року», - ідеться в повідомленні.

У суді нагадують, що Верланов просить визнати протиправним та скасувати розпорядження уряду від 24 квітня 2020 №452-р, яким його звільнено з посади голови Державної податкової служби України, та поновити на вказаній посаді.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 24 квітня звільнив Сергія Верланова з посади голови Державної податкової служби.